Благотворительный концерт российских артистов прошел в Звездном Городке

На благотворительном концерте в Звездном Городке выступили Анна Попова-Покровская, Надежда Гуськова, Игорь Корнилов, Сергей Вольный и другие артисты.

«Сегодня мы передаем поздравления нашему побратиму — Донецку, там отмечают День шахтера. Это национальный праздник в республике, и проходит он в заочном формате. Поэтому наши теплые поздравления и пожелания скорейшего мира», — сказал глава городского округа ЗАТО Звездный Городок Евгений Баришевский.