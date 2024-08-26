Благотворительный концерт российских артистов прошел в Звездном Городке
У Дома космонавтов в Звездном Городке прошел благотворительный концерт. Патриотические номера исполнили звезды российской эстрады.
На благотворительном концерте в Звездном Городке выступили Анна Попова-Покровская, Надежда Гуськова, Игорь Корнилов, Сергей Вольный и другие артисты.
«Сегодня мы передаем поздравления нашему побратиму — Донецку, там отмечают День шахтера. Это национальный праздник в республике, и проходит он в заочном формате. Поэтому наши теплые поздравления и пожелания скорейшего мира», — сказал глава городского округа ЗАТО Звездный Городок Евгений Баришевский.
Также на концерте первые паспорта вручили юным гражданам Звездного. Кроме того, все желающие могли поучаствовать в сборе гуманитарной помощи жителям приграничных территорий.
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