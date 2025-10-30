Благотворительный концерт прошел в Солнечногорске

В Доме культуры «Испытатель» состоялось мероприятие «Подари жизнь», целью которого стала помощь четырехлетней местной жительнице Маше Постной. Девочка с рождения страдает сложным заболеванием сердца и нуждается в дорогостоящей операции.

Инициаторами концерта выступили учителя, родители и учащиеся лицея № 8. Музыкальное сопровождение обеспечила школа «Гитарус», а площадку и технику предоставил «Испытатель». Все собранные на концерте средства пошли на лечение девочки. На сцене прозвучали вокальные и танцевальные номера, а школьники продемонстрировали высокий уровень исполнения.

Со слов педагогов, проведение таких волонтерских акций стало традицией лицея. В прошлом году школа помогала собрать средства для другого ребенка — Вити Ивко.

«В этом году также была родительская инициатива по проведению благотворительного концерта. Ребята с большим откликом включились в подготовку мероприятия. Номера сделаны силами учеников. Многие ребята знают Машу, наши учителя знакомы с родителями Маши. Отдать часть себя для кого-то безвозмездно — это очень важное качество, которое мы стараемся воспитывать в детях и сами транслировать», — поделилась заместитель директора по воспитательной работе лицея № 8 городского округа Солнечногорск Марина Спиридонова

Кроме выступлений, более 200 детей и их родителей приняли участие в ярмарке изделий ручной работы, которую организовали перед концертом. Также были установлены специальные ящики для пожертвований, а на экране демонстрировался QR-код с реквизитами для перевода средств.

Родители Маши выразили благодарность организаторам.

«У Маши серьезное заболевание сердца, и ей нужна дорогостоящая операция. Сами мы не можем собрать такую большую сумму, поэтому добрые люди, наши земляки, откликнулись и организовали этот концерт. Он нам очень понравился. Маша тоже творческий человек, учится в музыкальной школе народному пению. Даже маленькая помощь от каждого в любом виде принесет пользу Маше или еще кому-то», — сказал отец Маши Вячеслав Постный.

В настоящее время Маша находится в больнице с диагнозом — врожденный порок сердца.