Благотворительный концерт прошел в Солнечногорске

Солнечногорск объединился в стремлении спасти жизнь четырехлетней Маши Постной, у которой диагностирован врожденный порок сердца. В городском центре народного творчества и досуга «Лепсе» состоялся благотворительный концерт, собравший около 20 солистов и творческих коллективов.

Цель мероприятия — привлечь внимание общественности и ускорить сбор средств на жизненно важную операцию. В музыкальной программе приняли участие известные артисты: экс-солист ВИА «Лявоны-песняры» Александр Югорский, заслуженный артист РФ Евгений Шахрай, семейный инди-дуэт «Братсестра», исполнитель Александр Навицкас, группа Queen-TET, звезды театра и кино Лариса Шахворостова, Марина Барсукова, Александр Силаев. Своими выступлениями порадовали также танцевальные студии «Капли Stereo», «Наша версия» и Образцовый хореографический ансамбль «Солнышко».

«Я жил раньше в Солнечногорске, и меня тронула история Маши: нужно сделать, чтобы девочка жила полноценной жизнью, гуляла, а не сидела дома. Я рад, что выпала возможность поддержать ее. В трудной ситуации может оказаться каждый», — поделился артист Владимир Ананьев.

Параллельно с концертом проходила ярмарка изделий ручной работы. Совместными усилиями удалось собрать более полумиллиона рублей, которые пойдут на помощь ребенку.

Родители Маши вместе с дочерью присутствовали на мероприятии и выразили глубокую признательность за оказанную поддержку. «Я бы очень хотела всех поблагодарить: нам помогает весь город, спасает жизнь нашей дочери — это колоссальная поддержка. Сердце Маши испытывает большие нагрузки, и мы сейчас полностью сконцентрировались на ее лечении. Средства в лечебную организацию нужно перевести до 19 декабря», — сказала мама Маши Любовь Розуменко.

У Маши врожденный порок сердца: оно находится справа и работает наполовину из-за несформированной левой части. Организм девочки страдает от постоянной нехватки кислорода и тахикардии. Ей необходима срочная операция по гемодинамической коррекции. На данный момент требуется собрать более 5 миллионов рублей.