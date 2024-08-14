Благотворительный концерт прошел в доме-интернате для детей с ОВЗ в Дмитрове

Благотворительное мероприятие «Добро сердец» провели для воспитанников детского дома-интерната в Дмитрове. Программу подготовили и провели ребята из молодежного центра «Квартал» совместно со спортсменами местного футбольного клуба.

Ребята с ОВЗ принимали участие в концерте и в играх, пели песни в караоке. В зале царила дружеская атмосфера. Праздник закончился чаепитием, где все ребята смогли пообщаться в неформальной обстановке. В конце встречи дети поблагодарили гостей за интересную программу.

По словам организаторов, такие мероприятия важны. Так, для воспитанников дома-интерната — это возможность пообщаться, завести друзей и получить новый опыт. Для местных волонтеров — это возможность совершить еще одно доброе дело и помочь тем, кому это необходимо.

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