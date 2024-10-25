Благотворительный кинопоказ для детей из интерната прошел в Ногинске

В Ногинском кинотеатре «Рассвет» организовали бесплатный двухдневный кинопоказ для детей из Школы-интерната № 2. Такой подарок ребятам сделали ногинский предприниматель Александр Горьковский совместно с администрацией кинотеатра.

Более 200 ребят смогли посетить премьеру отечественного фильма «Василиса и хранители времени». В компании своих одноклассников они посмотрели фильм, полакомились попкорном и приятно провели время. Специально для ребят были доступны утренние сеансы.

Глуховская школа-интернат № 2 была основана в 1959 году. В 1982 году школа приняла первые классы для детей с ограниченными возможностями здоровья. С 1998 года были созданы группы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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