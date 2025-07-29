Благотворительный футбольный турнир прошел в Лобне

Соревнования «Кубок поддержки» состоялись на стадионе «Москвич» 27 июля. В турнире приняли участие восемь любительских городских команд.

Победителем стала команда «Катюшки». Серебряную награду завоевала «Ракамакафо», а бронзовая досталась в напряженной борьбе команде «Урожай». Четвертое место разделили между собой «Стилтехнолоджи компани», «Булетс» и «СОППсОВЗ».

В результате благотворительного мероприятия на развитие проекта «Клуб адаптивного спорта — Активные люди» удалось собрать пожертвования на сумму более 52 тысяч рублей. В рамках этого проекта проходят занятия физической культурой для лобненских детей в возрасте от пяти до 18 лет с ментальными нарушениями.

Организаторы турнира — комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа совместно с Федерацией футбола Лобни» в лице президента Андрея Бондаренко — выразили благодарность всем участникам, за качественную, достойную игру и поддержку благотворительной миссии.