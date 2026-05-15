Благотворительный фонд оснастил реабилитационный центр новым оборудованием

В городе Протвино представители благотворительного фонда «Форпост помощи» привезли подарки для протвинского отделения комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский».

Среди подарков — комплекс «Стабиломер» для диагностики равновесия и тренировки координации, комплекс для мониторинга электрофизиологических сигналов «Колибри», принтер, монитор и моноблок. Также была предоставлена интерактивная песочница, которую уже успели опробовать в работе.

Психолог центра Ольга Батрукова отметила, что песочница — очень эффективный инструмент. В ней реальный песок дополнен технологиями дополненной реальности, что помогает развивать мелкую моторику и снимать психологическую нагрузку.

Заместитель директора комплексного центра «Серпуховский» Светлана Костенко подчеркнула важность такой помощи. Благодаря спонсорам база учреждения улучшается, появляется возможность оказывать более качественные услуги.

Сейчас в протвинском отделении помощь получают 70 детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в полустационарной форме и еще 15 — на дому. Всего же в филиалах центра «Серпуховский» обслуживается 136 ребят.