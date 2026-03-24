Благотворительный фестиваль «Весенние лапки» прошел в Подольске

Выставка в Доме культуры имени Лепсе объединила волонтеров, артистов и неравнодушных жителей, чтобы подарить бездомным животным шанс на счастливую жизнь. Главными героями фестиваля стали подопечные фонда «Огонь души» — около 10 собак и 15 кошек.

Подобный фестиваль проходит в Подольске уже не в первый раз. Организатор Юлия Ганюченко рассказала, что цель выставки — не только пристройство животных, но и привлечение внимания к проблеме бездомных четвероногих.

«Все собранные сегодня средства официально пойдут через фонд „Огонь души“ на помощь животным. Мы подготовили отчетность, чтобы каждый видел, кому именно помог», — сказала Юлия Ганюченко.

На стендах были представлены истории животных, которые не смогли приехать лично, но очень ждут хозяев. В зале также транслировались трогательные видеоролики о подопечных фонда.

В рамках фестиваля состоялись ярмарка мастеров и концерт, в котором приняли участие творческие жители, приглашенные гости и воспитанники Дома культуры имени Лепсе. Всего за один день свой дом обрели три кошки и одна собака.