Благотворительный фестиваль рыбалки и экологии прошел в Дубне

Благотворительный фестиваль рыбалки и экологии состоялся в Дубне по инициативе местных любителей рыбной ловли. Участники собрались в Ратмино на левом берегу реки Дубны.

Первый этап фестиваля — экологическая акция «Чистый берег». Участники убрали более километра береговой линии от скопившегося мусора, где запланировали провести рыболовный турнир.

Природосберегающие принципы легли и в основу ловли. Под лозунгом «Поймал — отпусти!» участники рыболовного турнира в течение четырех часов забрасывали удочки и медитировали на берегу. Лучший результат — суммарная длина пойманных победителем окуней — 1,78 метра.

«Это больше чем рыбалка, это вклад в будущее, — отметил организатор турнира Даниил Малов, — мы не просто провели турнир, мы запланировали зарыбление одного из дубненских водоемов, чем и создали круговорот добра».