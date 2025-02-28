Благотворительный детский кинофорум открылся в Коломне

На церемонии известные деятели искусства представили свое творчество и наградили победителей детского литературного конкурса «Великая Отечественная война в кинофильмах советских и российских режиссеров».

В первый день форума школьники посетили кинопоказы, которые прошли на различных площадках города: в ДК «Тепловозостроитель», молодежном центре «Русь» и кинотеатре «Амигос» в Озерах. Зрители увидели первые фильмы фестиваля, которые стали началом насыщенной трёхдневной программы.

Программа второго дня порадует участников мастер-классом по актерскому мастерству, творческой встречей «Как создаются мультфильмы», а также показами фильмов «Солдатик», «Вираж» и «Голова-жестянка».

Заключительный день форума, который завершится 1 марта, обещает быть не менее интересным. Участники смогут насладиться кукольным спектаклем «Спасение планеты Земля», а также обсудить новеллу «Шум за стеной» на специальной дискуссионной встрече.

Организатором фестиваля выступает благотворительный фонд «Детский КиноМай», который с 2009 года проводит подобные мероприятия по всей стране. Фонд ставит своей целью создание интересного и познавательного досуга для детей, а также популяризацию отечественного кинематографа.

Форум проходит при поддержке местных властей и собирает множество юных зрителей. Возрастное ограничение — 6+.