Благотворительные точки сбора канцтоваров открылись в Серебряных Прудах

В округе расширяется география всероссийской акции «Собери ребенка в школу», направленной на оказание помощи нуждающимся семьям в подготовке детей к новому учебному году. С целью повышения доступности для жителей округа, в дополнение к существующим пунктам приема, открыта еще одна точка сбора школьных принадлежностей.

Новый пункт расположен в магазине канцтоваров, находящемся по адресу: улица Ремесленная, 7А.

«Каждый год эта акция помогает многодетным и малоимущим семьям, а также семьям, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья, детям участников СВО и детям-сиротам. В этом году мы снова объединяем усилия, чтобы поддержать тех, кто в этом нуждается», — сообщила руководитель местного отделения МГЕР Анастасия Шухарева.

Особым спросом в рамках акции пользуются базовые школьные принадлежности. К ним относятся тетради и альбомы для рисования, ручки и карандаши, рюкзаки и пеналы, а также учебная литература, включая учебники, рабочие тетради и пособия.