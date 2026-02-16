Благотворительные лыжные соревнования прошли в Одинцове

В мероприятии «Самое время жить» приняли участие как начинающие спортсмены, так и профессионалы и победители Олимпийских игр. Всех их объединило общее дело — помощь тем, кому это особенно необходимо.

Благотворительная лыжня прошла в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха в четвертый раз. В этом году мероприятие посвятили теме любви и семьи. Организатор лыжни — Фонд борьбы с лейкемией — подготовил тематические активности, чтобы участники смогли объединиться и выразить слова поддержки пациентам с диагнозом «рак крови».

«Фонд работает с 2014 года. Он помогает взрослым, которые борются с раком крови. На сегодняшний день у нас более 12 тысяч кейсов. Что значит „кейс“ — одному пациенту мы помогаем по нескольким видам услуг. Это терапия, препараты, трансплантация косного мозга», — рассказала генеральный директор Фонда борьбы с лейкемией Ануш Овсепян.

После стартов участников ждали горячие каша и чай, а также фотография с дистанции — на память о добром деле. Собранные средства направили в Фонд борьбы с лейкемией.