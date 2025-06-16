Благотворительные концерты духовной музыки прошли в Волоколамске

В Никольском соборе Волоколамского кремля и Центре культуры и творчества «Родники» организовали тематические концерты. Их приурочили к 25-летию канонизации священномученика Николая Цветкова и Дню России.

Выступление подготовили большой академический хор «Федерации хорового и вокального искусства» и хор «Родник» при храме преподобного Андрея Рублева в Раменках. Они исполнили духовные, народные и патриотические произведения.

Поприветствовал участников мероприятия благочинный Волоколамского округа протоиерей Герман Григорьев.

Отметим, что первая за 100 лет архиерейская служба прошла в Никольском соборе в мае 2025 года.

«Божественную литургию в честь светлой Пасхи и в преддверии 80-й годовщины Дня Победы провел управляющий Одинцовской епархией архиепископ Фома», — добавила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.