Благотворительные концерты для помощи детскому хоспису пройдут в Истре

Фото: Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим", г.о. Истра

Серию благотворительных концертов начали в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Все собранные за билеты деньги направят в Елизаветинский детский хоспис, о чем рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Первый концерт благотворительной серии состоялся 4 ноября — это было сольное выступление заслуженного артиста России пианиста Бориса Березовского.

«Я очень доволен сегодняшней публикой и рад, что наконец удалось побывать в музее „Новый Иерусалим“. Давать благотворительные концерты — распространенная практика во всем мире. Хочу поблагодарить всех зрителей и организаторов. Мы, взрослые, должны помогать детям в исполнении их желаний», — сказал артист.

Елизаветинский детский хоспис находится в Истре и помогает неизлечимо больным детям из всех регионов России. Здесь оказывают медицинскую помощь и обеспечивают полноценную и насыщенную жизнь в любви и заботе. В этом помогает акция «Дерево желаний». Ребята пишут свои пожелания на листьях дерева, а взрослые их исполняют. На концерте Бориса Березовского удалось собрать более 700 тысяч рублей — все они пошли на реализацию этого проекта.

Полную афишу культурных событий Подмосковья можно найти на портале welcome.mosreg.ru. Там же есть свежие предложения от отелей по празднованию предстоящего Нового года.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте