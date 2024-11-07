Благотворительные концерты для помощи детскому хоспису пройдут в Истре

Серию благотворительных концертов начали в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Все собранные за билеты деньги направят в Елизаветинский детский хоспис, о чем рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Первый концерт благотворительной серии состоялся 4 ноября — это было сольное выступление заслуженного артиста России пианиста Бориса Березовского.

«Я очень доволен сегодняшней публикой и рад, что наконец удалось побывать в музее „Новый Иерусалим“. Давать благотворительные концерты — распространенная практика во всем мире. Хочу поблагодарить всех зрителей и организаторов. Мы, взрослые, должны помогать детям в исполнении их желаний», — сказал артист.

Елизаветинский детский хоспис находится в Истре и помогает неизлечимо больным детям из всех регионов России. Здесь оказывают медицинскую помощь и обеспечивают полноценную и насыщенную жизнь в любви и заботе. В этом помогает акция «Дерево желаний». Ребята пишут свои пожелания на листьях дерева, а взрослые их исполняют. На концерте Бориса Березовского удалось собрать более 700 тысяч рублей — все они пошли на реализацию этого проекта.

Полную афишу культурных событий Подмосковья можно найти на портале welcome.mosreg.ru. Там же есть свежие предложения от отелей по празднованию предстоящего Нового года.