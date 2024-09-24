Благотворительную выставку собак из приютов провели в Солнечногорске

Посетители выставки смогли получить консультацию у зоопсихолога, а также ветеринарного врача. Еще на выставке работали пункт сбора корма и благотворительная ярмарка. В фестивали приняли участие неравнодушные жители Солнечногорска. Для детей устроили уроки доброты, мастер-классы по изготовлению игрушек для питомцев. Большое внимание привлек конкурс по рисованию четвероногих представителей выставки.

«Это третья выставка, которая проводится в нашем округе. На ней представили 16 прекрасных собак. Все животные здоровы, социализированы, стерилизованы и привиты. Наша цель — чтобы у собак был новый дом, любящие хозяева и верные друзья. Мы сотрудничаем с фондом „Дарящие надежду“ уже не первый год. Им на помощь регулярно выезжают наши волонтеры и волонтеры партии „Единая Россия“, — рассказал исполняющий обязанности заместителя главы Солнечногорска Кирилл Типографщик.

В финале праздника для присутствующих провели концертную программу и беспроигрышную лотерею. Напомним, что все желающие взять питомца из приюта могут обратиться в благотворительный фонд «Дарящие надежду».

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