Благотворительную выставку ко Дню защиты животных провели в Одинцове

Тренин В. М

В парке имени героя России Ларисы Лазутиной в Одинцове 12 октября прошла осенняя выставка кошек и собак «Хочу домой!», приуроченная к Всемирному дню защиты животных. Благотворительный проект запустили в 2017 году.

Дождь не помешал создать праздничную атмосферу и предложить гостям насыщенную программу.

Руководитель волонтерского центра Всероссийского общества охраны природы Олег Балаев, в свою очередь, рассказал о работе благотворительного проекта под эгидой Общественной палаты Московской области.

На открытии с приветственным словом выступили депутат Марианна Кристалинская и председатель Союза женщин России Одинцовского округа Ольга Лащева.

Для посетителей парка провели благотворительный концерт с участием вокальной студии «Дети солнца» под руководством Людмилы Анисимовой и хореографического ансамбля народного танца «Конфетти», который подготовила Оксана Зенина. Перед зрителями также выступили ученики школы вокала «MANERA».

Ведущей концерта стала руководитель семейного клуба «Я смогу» Ольга Алексеевна Ван-шу-ди, а соведущим — чемпион мира по панкратиону Павел Болоянгов, который также исполнил авторские песни. Программу разработала куратор проекта «Хочу домой!», многократный лауреат премии губернатора Московской области в номинации «Экология» Марина Шевченко.

Волонтеры привезли на выставку кошек и собак из Можайска, Голицина, Долгопрудного, Звенигорода, Москвы и Одинцова.

Многим питомцам посчастливилось найти хозяев и отправиться в новый дом. В течение всего дня на площадке работали ветеринары, которые бесплатно консультировали гостей и давали им советы по выбору животных.