Благотворительную лыжную гонку проведут в Одинцове

В Лазутинском парке 1 марта состоится благотворительная гонка «Добрая лыжня». Участниками станут не только любители активного отдыха, но и представители разных профессий, готовые помочь нуждающимся.

Сотрудники Московского зоопарка выйдут на старт, чтобы подчеркнуть: забота о природе и животных тоже часть благотворительности. Компанию им составят профессиональные спортсмены, химики, владельцы аптек, логисты, мастера по ремонту медтехники и даже золотодобытчики.

«Мы рады поддержать эту инициативу. Технологии должны делать мир лучше, а наша робособака поможет создать хорошее настроение», — отметил генеральный директор «Корпорации роботов» Артур Зархи.

К гонке присоединятся члены паралимпийской сборной. Они преодолеют дистанцию на лыжных бобах — устройствах, похожих на коляски с лыжами. Также перед стартами выступят герои мультсериала «Фиксики» из единственного в России «ФиксиПарка».

«Добрую лыжню» проведут накануне Всемирного дня слуха, учрежденного Всемирной организацией здравоохранения. Этот день напоминает о профилактике потери слуха и важности доступа к реабилитации во всем мире.