Благотворительную акцию запустили в центре «Покров» в Егорьевске

Благотворительная акция по сбору вещей для жителей Мариуполя стартовала в егорьевском центре «Покров». Мероприятие запустили в рамках Патриаршей гуманитарной миссии, цель которой собрать помощь мирным жителям городов в Донецкой Народной Республике, пострадавшим в зоне конфликта.

Координатор центра Юлия Кузьмичева недавно вернулась из гуманитарной поездки и своими глазами видела бедственное положение людей.

«Многие остались без домов. Очень много одиноких пенсионеров. Всем нужен уход. И в рамках поездки мы как раз помогали: выдавали одежду, продукты питания, убирались, готовили. Народ действительно очень нуждается в нашей поддержке. Но запасов немного», — рассказала Юлия Кузьмичева.

Принять участие в акции сможет любой желающий, кто захочет помочь нуждающимся.

Первую часть собранных вещей уже доставили в Донецкую Народную Республику. Акция продолжится.