Благотворительную акцию по сбору помощи приюту для собак провели в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках состоялась благотворительная акция по сбору помощи для приюта бездомных собак «GetDog», где сегодня содержатся около 340 животных. К акции присоединились жители округа, волонтеры, активисты «Молодой Гвардии» и представители общественности.

На территории приюта оборудованы 16 рядов вольеров, карантинный блок и зона для питомцев, проходящих лечение. Волонтеры ежедневно ухаживают за собаками, следят за их здоровьем, организуют выгул и помогают животным находить новых владельцев.

По словам сотрудников приюта, особенно востребованы гречка, куриная грудка, куриные сердечки, пеленки, хлопковое постельное белье, лежанки, миски, корма премиум-класса, а также медикаменты по предварительному согласованию.

«Подобные инициативы помогают объединять жителей, неравнодушных к вопросам ответственного отношения к животным, и оказывают поддержку приютам», — отметила депутат Химок Юлия Мамай.

Посетить приют может любой желающий, чтобы познакомиться с его работой, пообщаться с животными или передать помощь. Адрес: Машкинское шоссе, дом 2А. Режим работы: вторник — воскресенье с 10:00 до 17:00 по предварительной договоренности. Понедельник — выходной. Телефон: 8 915 203-80-85.