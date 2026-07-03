Благотворительную акцию «Коробка храбрости» провели в Серпухове и Электростали

В Подмосковье продолжается благотворительная акция «Коробка храбрости», в рамках которой юным пациентам больниц передают игрушки и другие подарки. Презенты помогают детям проще переносить лечение.

За время проведения акции в медицинские учреждения региона уже доставили тысячи подарков.

«Мы это делаем не только депутатским нашим корпусом, главами, советами депутатов. Мы это делаем вместе с нашими жителями. То есть любой неравнодушный человек может принести подарки в приемную партии. А мы уже в свою очередь, систематизировав это, упаковав в большую коробку храбрости, передаем в поликлинике. Отмечу, что акцию мы запускаем ежегодно в День защиты детей 1 июня. Мы также в нашей поликлинике сегодня эту акцию запускали и сегодня привезем очередные коробки храбрости», — пояснила депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Линара Самединова.

Очередные коробки с подарками депутат передала в Центральную клиническую больницу Электростали. Кроме того, помощь получили пациенты Серпуховского туберкулезного диспансера, Протвинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, а также других медицинских учреждений региона.

В прошлом году в рамках акции «Коробка храбрости» в Подмосковье удалось собрать и передать детям более 16 тысяч подарков.