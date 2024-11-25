Благотворительную акцию по сбору подарков для детей провели в Химках

Председатель химкинского Совета медсестер Надежда Смирнова присоединилась к благотворительной акции «Коробка храбрости». Активисты собирают для детей, которые находятся в больницах на длительном лечении все, что касается творчества и развития.

Творческие наборы содержат игрушки, пазлы, пластилин, краски, альбомы, книги и многое другое.

«Цель этой доброй акции — осчастливить ребенка. Я не могу оставаться в стороне и ежегодно принимаю в ней участие. После различных перевязок и оказания первой помощи я дарю ребятам утешительный подарок, за мужество и терпение», — поделилась председатель химкинского Совета медсестер Надежда Смирнова.

Такую акцию проводят ежегодно. Ее главной целью являются позитивные эмоции детей.

«Только за прошлый год благодаря общим усилиям жителей, волонтеров, депутатов мы собрали более 300 килограммов наборов для творчества. Такие акции — хорошая инициатива. Я уверен, что детки забудут о своей боли, благодаря мягкой игрушке или машинке», — сказал активист Даниил Сулейманов.

Подарить счастье детям может любой желающий. Принять участие в акции можно до 5 декабря. Пункт сбора находится по адресу: проспект Мельникова, 12. График работы: по будням с 9:00 до 18:00.

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