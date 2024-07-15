Благотворительное шоу Анастасии Волочковой прошло в Солнечногорске

Российская артистка балета Анастасия Волочкова выступила с благотворительным театрализованным шоу «Одержимость» на сцене Дома культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Мероприятие организовали для сбора финансовой помощи для военнослужащих специальной военной операции.

На сцене также выступил местный хореографический коллектив «Виктория». Концерт был бесплатным, но любой желающий мог пожертвовать любую сумму для бойцов специальной военной операции. Собранные средства направят на приобретение автомобиля повышенной проходимости, радиостанций, дронов, беспилотников и другие нужды военнослужащих.

«Анастасия Волочкова не перестает удивлять профессионализмом. Творческая команда проделала огромную работу: яркие костюмы, музыкальное сопровождение, трогающее за душу чувственное исполнение номеров, которые провожали бурными аплодисментами. И все это в поддержку наших ребят», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.