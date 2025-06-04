Благотворительная выставка животных из приютов состоится в Одинцове 7 июня

Благотворительная выставка, на которой будут представлены животные из приютов, состоится в Одинцове 7 июня. Каждый посетитель выставки сможет познакомиться с четвероногими друзьями, и, если кто-то из участников вам приглянется, его можно будет забрать совершенно бесплатно по специальному договору ответственного содержания.

Важное условие — необходимо иметь при себе паспорт.

Кроме того, в дополнение к выставке, у посетителей будет возможность помочь приютам, приняв участие в сборе необходимых вещей. Вы можете принести с собой корма для животных, игрушки или крупы — любая помощь будет весьма благодарно принята.

Также для гостей предусмотрены разнообразные активности. Так, в программе выставки запланированы мастер-классы от Гильдии Творцов Подмосковья, где можно будет научиться чему-то новому и интересному. Параллельно будет организована ярмарка сувениров ручной работы, на которой можно приобрести уникальные изделия местных мастеров.

Любители собак смогут не только наблюдать за ними, но и взять на себя миссию прогулять собак на поводке.

Выставка пройдет 7 июня с 13:00 до 18:00 по адресу: Одинцово, улица Маршала Жукова, 29, в Одинцовском Центре Эстетического Воспитания. По всем вопросам можно обратиться по телефону: +7-903-626-44-88.