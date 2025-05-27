Благотворительная выставка кошек и собак прошла в Звенигороде

Возле Культурного центра имени Любови Орловой в Звенигороде Одинцовского городского округа прошла выставка кошек и собак. Волонтеры из приютов Подмосковья предлагали всем желающим забрать четвероногих друзей домой.

Подобные мероприятия проводят для того, чтобы помочь животным найти свои семьи. Благодаря волонтерам сотни питомцев ежегодно обретают любящих хозяев.

У добровольца Ксении Поповой из поселения Филимонковское проживают 12 кошек и две собаки. Вместе с другой неравнодушной жительницей города, Анной Слуцкой, Ксения ухаживает за подопечными в домашних условиях. Девушки возят животных в ветеринарные клиники, делают им прививки и активно ищут новых хозяев.

Зимой, когда температура на улице опустилась ниже минус 20 градусов, Анна увидела бездомную собаку, которая оказалась с новорожденными щенками на улице. Это происшествие подтолкнуло ее к тому, чтобы начать спасать других животных. Вскоре у Анны появились еще питомцы. Некоторых из них спасали от голодной смерти, подбирая на улице, а других отдавали сами хозяева из-за сложных жизненных обстоятельств.

Стоит отметить, что на выставке, организованной в Звенигороде, Ксения и Анна представили собаку с необычным именем Вишня, а также двух кошек.