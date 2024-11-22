Благотворительная выставка картин местных художников открылась в Серпухове

Живописцы в Серпухове представили картины с изображением монастырей и церквей, которые расположены в городском округе. В центре экспозиции — Храм Святителя Николая, называемый в народе Никола в Бутках, который восстанавливают благодаря пожертвованиям прихожан. Фонд архангела Михаила организовал сбор средств на колокола для святыни.

«Мы знаем, что, когда храмы восстанавливаются, души людские радуются. Мы не могли не откликнуться на просьбу настоятеля храма Николая Чудотворца отца Кирилла, который пришел к нам с просьбой собрать средства. Уже на один колокол средства мы собрали, на самый большой благовест сейчас мы ведем сбор», — уточнила заместитель председателя Совета учредителей фонда Наталья Корнева.

Храм Святителя Николая основали в XVIII веке. Его реставрация началась в 2000-х годах трудами настоятеля протоиерея Владимира Андреева. Сегодня его дело продолжает архимандрит Кирилл.

«Были снесены купола и колокольня, и там был городской архив. Потом он стоял заброшенный до 2004 года, когда протоирей Владимир Андреев начал восстановление этого храма. К сожалению, три года наш любимый всеми батюшка почил от ковида, но он оставил очень большую о себе память», — рассказал настоятель собора Николы Белого и Никольского храма в Бутках архимандрит Кирилл Костиков.