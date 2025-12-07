Благотворительная выставка-ярмарка прошла в Серпухове

В Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский» 5 декабря состоялась 14-я ярмарка «Я покажу тебе свой мир». Это мероприятие собрало 63 автора, которые представили на суд зрителей 374 уникальных изделия, включая плюшевые игрушки, елочные украшения, сумки и прихватки.

На ярмарке можно было увидеть разнообразные творения: от традиционных кукол-мотанок и вязаных предметов интерьера до экзотических изделий в стиле канзаши и игрушек амигуруми. Также были представлены цветы из фоамирана и броши-цветы из органзы. Все работы созданы людьми с ограниченными возможностями здоровья, что делает выставку особенно значимой.

В этом году организаторы добавили к ярмарке аукцион, на котором было представлено семь ярких работ, каждая из которых несла в себе частичку тепла и фантазии авторов. Изделия, начиная от елочных шариков и заканчивая вязаными шкатулками, быстро нашли своих новых обладателей.