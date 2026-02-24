Благотворительная выставка фотографий пройдет в Лобне

В Лобне 28 февраля откроется фотовыставка «Свой среди чужих», организованная автономной некоммерческой организацией «Добрология». Экспозиция, которая развернется в фойе Центральной библиотеки на улице Чехова, посвящена подопечным организации — детям с орфанными и редкими заболеваниями и их семьям.

На выставке будут представлены портретные фотографии 15 детей. Все работы созданы в студии «Фотофабрика» фотографом Светланой Коваль под руководством Анастасии Гафиной. По словам организаторов, каждый снимок — результат совместной работы фотографов и семей, стремящихся запечатлеть моменты искренности, радости и внутренней силы ребенка.

Рядом с каждым фото разместят QR-коды. Отсканировав их, посетители смогут узнать подробную информацию о ребенке, его увлечениях и личных историях, рассказанных мамами.

Торжественное открытие выставки состоится 28 февраля в 12:00 по адресу: ул. Чехова, 5. Вход свободный для всех желающих (0+).