Благотворительная выставка детских работ открылась в Ногинском храме | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 17:19 Благотворительная выставка детских работ открылась в Ногинском храме Источник фото: Ольга Аввакумова

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В Ногинском храме Матроны Московской начала работу благотворительная выставка. Цель мероприятия — собрать средства для помощи детям страдающим серьезными заболеваниями.

Посетители выставки, которую организовала Общественная палата Подмосковья совместно с благочинием Богородского городского округа, смогут увидеть работы юных мастеров.

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«Здесь у нас на столе поделки, которые сделали дети для поддержки ребят, которым мы сейчас помогаем», — рассказала участница акции Надежда.

Благотворительные выставки проходят также и в других храмах Богородского округа: в Богоявленском соборе, Петропавловском храме в поселке Обухово и других.

«Такие выставки являются прекрасным способом объединить общину и изменить жизнь детей, которые нуждаются в нашей помощи», — отметил настоятель храма Матроны Московской Андрей Чадин.

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