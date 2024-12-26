Благотворительная новогодняя елка прошла в Химках

Ежегодную благотворительную новогоднюю елку провели в театре «Наш дом» в Химках. Праздник посетили более 600 детей.

Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу. Главным событием вечера стала сказочная постановка «Снежная королева». Маленькие зрители с интересом следили за приключениями Кая и Герды.

«Каждый год мы проводим такие спектакли для наших маленьких химчан. Стараемся сделать все, чтобы подарить им праздничное настроение», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

После завершения спектакля детям раздали сладкие подарки. Каждый присутствующий получил набор с конфетами и фруктами.

Напомним, что благотворительная новогодняя елка в театре «Наш дом» — традиционное событие. Каждый год жителей округа приглашают окунутся в атмосферу торжества.