Благотворительная ярмарка в помощь приюту для животных пройдет в Подольске

Художественная школа «Истоки» запустила акцию «Пушистое доброе дело». Воспитанники до конца сентября нарисуют собак и кошек, которые оказались в центре реабилитации «Юна». Все желающие смогут купить изображения. Средства отправятся в помощь животным.

Благотворительную ярмарку рисунков «Давайте помогать вместе!» проведут в начале октября. Все средства от продажи направят на реабилитацию животных, которые оказались в «Юне».

Также инструкторы возобновили занятия по йоге с собаками. Так можно не только расслабиться, но и помочь бездомным питомцам. Все средства идут в помощь, в том числе и при покупке вещей с символикой «Юны».

Для неравнодушных жителей есть программа «Опека». Хозяин может взять под заботу одного из подопечных «Юны» и навещать его в свободное время. Ему вручат сертификат, табличку с данными на вольере и будут один раз в месяц отправлять видео-отчет о его жизни.

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