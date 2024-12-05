Благотворительная ярмарка в поддержку детей с ОВЗ прошла в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве прошла благотворительная ярмарка «Поверь в себя». Все товары на ней изготовили воспитанники мастерской «Империя ремесел».

Благотворительный марафон по трудовой реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья проводится в Орехово-Зуеве с 18 января 2018 года. Воспитанники создают своими руками игрушки, учатся вести хозяйство и работать.

Гостям рассказали о мерах поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья, показали, как живут молодые люди с инвалидностью в «Империи Ремесел».

«Хочется как можно большему числу людей рассказать о нашем проекте, показать результаты работы. Люди с инвалидностью — часть общества, не нужно от них отгораживаться. Они открыты миру и хотят приносить ему пользу», — рассказала директор социального центра «Орехово-Зуевский» Алла Белова.

Вырученные средства отправят на поддержку мастерских «Империя ремесел».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».