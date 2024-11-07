Благотворительная ярмарка в поддержку бойцов СВО прошла в Можайске

Учащиеся средней школы № 3 организовали сбор средств для участников специальной военной операции. Покупателями на школьной ярмарке стали родители, педагоги и другие ученики.

Ребята торговали домашними соленьями, выпечкой и сладостями. За время работы ярмарки им удалось собрать более 33 тысяч рублей.

Советник директора школы Инна Ушакова рассказала, что учащиеся постоянно проводят различные акции в поддержку участников СВО: пишут письма военным, делают для них обереги и окопные свечи, плетут маскировочные сети.

Школьники также собрали очередную партию гуманитарного груза, который отправится в военный госпиталь. В зоне СВО сейчас находятся бывшие ученики школы № 3, которым ребята стараются передавать весточки из дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал про «неделю добрых дел» в школах Московской области, где ученики не только пишут письма, но и плетут маскировочные сети и расписывают пряники.

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