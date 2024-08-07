Благотворительная ярмарка «Сундук Добра» пройдет в Серпухове 17 августа

Все желающие смогут внести свой вклад в помощь нуждающимся и принести вещи в дар. В рамках акции принимаются одежда и обувь для детей и взрослых, игрушки, книги, канцтовары, мелкая бытовая техника, посуда, белье и особенно школьная и спортивная форма.

Для удобства участников, вещи можно передать в Музейно-Выставочный центр 15 августа с 9:00 до 19:30 и 16 августа с 9:00 до 15:00, а 17 августа с 10:00 до 13:00 состоится ярмарка.

Основное правило для благотворителей: все вещи должны быть чистыми и находиться в рабочем состоянии.

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