Благотворительная ярмарка прошла в Богородском округе

В Богородском округе организовали благотворительную выставку в поддержку ребенка с редким генетическим заболеванием. Средства направят на покупку специальной ортопедической обуви для Максима Довбыш.

Благотворительную выставку провели Общественная палата Богородского округа совместно с Богородским благочинием. К инициативе присоединились пять храмов: Богоявленский собор и церковь Матроны Московской в Ногинске, храмы Петра и Павла в Обухово, Троицкие храмы в Старой Купавне и Электроуглях.

На выставке представили поделки и сувениры, которые подготовили школьники округа. Посетители могли приобрести изделия и тем самым внести вклад в сбор средств. Подобные ярмарки уже стали доброй традицией для местных жителей.

В этом году помощь адресована Максиму Довбыш. У ребенка диагностирован синдром Ангельмана, который сопровождается мультифокальной эпилепсией. Сейчас ему необходима специальная обувь, которую изготавливают по индивидуальному заказу.

К акции подключились студенты-волонтеры Ногинского филиала Государственного университета просвещения. Они помогали организовать торговлю, общались с посетителями и рассказывали о цели сбора.

«Доброта — это то, что может услышать глухой и увидеть слепой. Если нужна помощь, окажи ее, и это добро обязательно вернется», — рассказали студенты.