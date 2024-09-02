Благотворительная ярмарка прошла у Спасского храма в Дмитрове

Традиционная ярмарка продуктов, выращенных на садово-огородных участках, прошла на территории Спасского храма в Дмитрове. Все желающие могли приобрести на ней натуральные мед, овощи и заготовки и тем самым помочь воскресной школе.

Домашние заготовки, целебные травы и изделия народных промыслов принесли прихожане Спасского храма на благотворительную ярмарку. Все средства от продажи пойдут на продовольственные нужды воскресной школы.

Гости ярмарки могли попробовать натуральную продукцию.

«Я каждый год прихожу на эту ярмарку с внуками, мне очень нравится обстановка добра и уюта, которая царит здесь. Попробовала много вкусного, даже взяла новые рецепты. Все, что удалось выручить, с удовольствием и чистым сердцем передала храму», — рассказала прихожанка Спасского храма Ирина.

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