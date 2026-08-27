Благотворительная ярмарка пройдет в Раменском округе

Мероприятие приурочено ко Дню знаний. Жители и гости округа соберутся 30 августа на территории Храма Воскресения Христова в поселке Быково. Ярмарка состоится с 12:00 до 14:00.

Каждый желающий сможет стать частью доброго дела. В рамках мероприятия пройдет сбор гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции, а также для жителя Раменского Михаила Голубева, который начал проходить реабилитацию после инсульта. Помимо этого, участников ярмарки ждут различные активности: концерт, анимационная программа, мастер-классы, экокруговорот вещей, интеллектуальный турнир для школьников и сладкие угощения.

«Мероприятие традиционное, оно особенно всегда нравилось многодетным мамам, ведь у детей быстрый рост, к новому сезону нужны вещи, и всей семье трудно обновить гардероб», — рассказала учредительница фонда Светлана Брюханова.

Вход свободный, возрастных ограничений нет.