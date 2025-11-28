Благотворительная ярмарка пройдет в Черноголовке

Ярмарка ежегодно становится мостом между неравнодушными жителями и теми, кому нужна поддержка. Собранные средства традиционно направляются на помощь сразу нескольким категориям подопечных: это дети-инвалиды из центра «Богородский», пожилые люди ногинского пансионата, а также многодетные и малообеспеченные семьи Черноголовки.

«Для гостей подготовлена разнообразная и насыщенная программа, способная порадовать каждого. Зрителей ждет театральная постановка от мастерской „Пластика слова“. Особым событием станет конкурс новогодних арт-объектов, где каждый желающий сможет не только оценить креативность участников, но и отдать свой голос за понравившуюся работу», — сообщили организаторы.

На ярмарке будут представлены изделия ручной работы. Для гостей организуют мастер-классы. Организаторы призывают жителей активно участвовать в формировании ассортимента ярмарки. Каждый может внести свой вклад, заранее подготовив для ярмарки поделки: елочные игрушки, украшения, картины или любые другие творческие изделия. Адрес проведения: улица Центральная, дом № 3, Новая Черноголовская школа. Дата и время: 5 декабря, 17:00.