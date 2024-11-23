Благотворительная ярмарка пройдет Павловском Посаде 24 ноября

На территории Екатерининского храма села Рахманово Павлово-Посадского городского округа пройдет благотворительная ярмарка в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Мероприятие состоится по благословению благочинного Павлово-Посадского церковного округа священника Александра Анохина.

Посетить ярмарку смогут все желающие жители и гости округа с 9:00 до 11:00. Прихожане Екатерининского храма с начала проведения СВО активно оказывают помощь военнослужащим, мобилизованным и добровольцам, ушедшим от Павлово-Посадского военкомата. Они плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, собирают медикаменты, закупают дроны с тепловизорами и автотехнику, а также лично участвуют в доставке гуманитарной помощи на фронт.

Благотворительная ярмарка станет очередным шагом в поддержке земляков, находящихся на передовой. Собранные средства будут направлены на помощь военнослужащим. Организаторы приглашают всех неравнодушных принять участие в мероприятии, внести свой вклад в общее дело и поддержать тех, кто защищает родину.

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