Благотворительная ярмарка ко дню рождения парка Победы прошла в Наро-Фоминске

Праздничное мероприятие в парке организовали школьники Наро-Фоминска и их родители. Все вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим жителям Курской области.

На благотворительную ярмарку посетителей зазывали веселые скоморохи. В честь дня рождения парка Победы всем пришедшим дарили сувениры с предсказаниями. Для гостей праздника провели мастер-класс по рукоделию и спортивные состязания. Молодые исполнители из студии вокала Александры Шевелевой подготовили концертную программу. В этот день также прошел этап всероссийской «Вахты памяти» у монумента Авиаторам.

Директор парка Андрей Голубев рассказал, что мероприятия здесь проводятся не только развлекательные, но и патриотические, так как название обязывает.