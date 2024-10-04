Благотворительная ярмарка для помощи бойцам СВО прошла в Красногорске

Благотворительную ярмарку в честь Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией провели в Красногорске. Свои работы представили мастера из Истры, Пушкино, Наро-Фоминска и других округов.

Как сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья, мастера представили изделия ручной работы: брелоки, вязаные игрушки, косметику, сумки, керамика и многое другое. Мероприятие провели в рамках проекта «Доброе дело». Продавцы пожертвовали 10% от выручки на помощь бойцам СВО.

«„Доброе дело“ начиналось со сбора товаров первой необходимости для жителей Донбасса еще в начале 2022 года. Сейчас проект — это целая сеть самых разных акций и мероприятий, направленных на поддержку мирных жителей и участников специальной военной операции», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Жители могли не только приобрести уникальные товары, но и просто сделать пожертвование. Для гостей также провели творческие мастер-классы.

Всего в Подмосковье работают 86 пунктов сбора гуманитарной помощи проекта «Доброе дело». Узнать адреса и график работы можно по ссылке.

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