Благотворительная ярмарка «Дари добро» пройдет в Лобне 1 июня | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 15:41 Благотворительная ярмарка «Дари добро» пройдет в Лобне 1 июня Медиасток.рф

Читать 360 в

Благотворительная ярмарка «Дари добро» состоится в парке Киово в Международный день защиты детей. Ее целью является поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов детства.

На ярмарке представят товары, изготовленные руками детей, их родителей и неравнодушных жителей города.

Реклама

Каждый может внести свой вклад: стать волонтером, предложить на продажу свои творческие работы или приобрести что-то из представленных товаров.

Все вырученные средства направят на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам детства старше 18 лет, а также на приобретение необходимых средств абилитации и реабилитации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».