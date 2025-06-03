Благотворительная «Эстафета добра» завершится в Коломне 7 июня

Второй год подряд в Коломне проходит уникальный беговой проект, через который его участники стремятся привлечь внимание к благотворительности. На протяжении недели, с 31 мая по 7 июня круглосуточно жители и гости округа непрерывно бегут вокруг парка Мира.

В этом году за первые три дня эстафеты ее участники смогли преодолеть уже более двух тысяч километров. Около 150 спортсменов в разное время, в том числе и ночью, выходили на дистанцию у парка Мира. И с каждым днем их количество увеличивается.

По традиции, параллельно со спортивной частью будет проходит сбор средств через специализированную платформу в благотворительный фонд.

«В прошлом году мы в первый раз провели нашу „Эстафету добра“. Она отличается от других забегов тем, что непрерывно, на протяжении целой недели ее участники бегут и передают эстафетную палочку в виде спортивных часов, которые записывают трек, и эта круглосуточность, непрерывность на протяжении такого длительного времени, в нашей стране, наверное, это уникальное мероприятие», — рассказал организатор эстафеты Виктор Лавров.