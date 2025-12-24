Благотворительная елка прошла во Дворце культуры «Химик» в Воскресенске

На мероприятие пригласили детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Во Дворце культуры «Химик» юных гостей встретили Дед Мороз и Снегурочка.

Вместе с хорошо знакомыми и любимыми сказочными персонажами ребята водили хороводы вокруг нарядной елки, играли в веселые игры и загадывали заветные желания. С напутственными словами и искренними пожеланиями счастья, здоровья и успехов к детям обратился глава Воскресенска Алексей Малкин.

«Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Это волшебное время, когда особенно верят в чудо и загадывают самые заветные желания. Пусть грядущий год принесет радость, удачу и исполнит все, о чем вы мечтаете», — сказал руководитель муниципалитета.

В завершение праздника всем ребятам вручили сладкие подарки, собранные в результате ежегодной благотворительной акции «Новогоднее чудо». Жители и предприятия Воскресенска приняли самое активное участие в благотворительном мероприятии.