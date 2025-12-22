Благотворительная экскурсия «Рождественский вояж» прошла в Одинцове

На праздничной экскурсии в музее-заповеднике имени Александра Пушкина побывали дети из одинцовской школы «Надежда». Ребятам рассказали об удивительных событиях, связанных с Рождеством, о старинных обычаях встречи этого светлого праздника.

Также дети познакомились с традициями встречи Нового года. Участники мероприятия увидели праздничную обстановку, окружавшую дворян. Особое внимание было уделено символу торжества — елке и елочным игрушкам конца XIX — начала XX века. Гости перенеслись в прошлое и стали свидетелями рождественских забав.

В финале встречи воспитанников школы ждали чаепитие и творческий мастер-класс, на котором преподаватели Высшей школы дизайна учили рисовать новогодние открытки. Все ребята смогли насладиться праздничной атмосферой и вдохновиться историями о Пушкинском музее.