Благотворительная акция «Возьми друга из приюта» прошла в Наро-Фоминске

Благотворительная акция «Возьми друга из приюта» в третий раз прошла в Наро-Фоминске. Ее инициировал экологический отдел администрации округа, а местные предприниматели, волонтеры и общественники поддержали.

В павильоне центра «Fabrik» гости знакомились с питомцами, участвовали в мастер-классах и лотерее, а волонтеры рассказывали о характере каждого подопечного.

Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа

Первый успех случился еще до открытия — котенок Пал Палыч сразу нашел семью. Вслед за ним новых хозяев обрели кошечки Кора и Лада. Счастливо сложился день и для собаки Ладушки: ее временный опекун так привязался, что забрал ее навсегда.

Многие гости поддержали приюты, принеся корм и необходимые вещи. Акция вновь доказала, что у каждого питомца есть шанс найти свой дом. Напомним, на территории округа действует приют «Берегиня». Помочь животным можно ознакомившись с информацией на официальном сайте.