Благотворительная акция в поддержку сирот пройдет во Фрязине

20 апреля с 13:00 до 17:00 во Дворце культуры «Исток» города Фрязино состоится благотворительная акция «Благое дело». Мероприятие направлено на поддержку сирот и детей из малоимущих семей.

В рамках акции будет организована ярмарка мастеров, где жители смогут приобрести подарки и сувениры от местных ремесленников. Все вырученные деньги пойдут в помощь нуждающимся семьям городского округа Фрязино.

Также предусмотрен обмен сезонной одеждой и обувью, саженцами и комнатными растениями. Особое внимание уделено сбору вечерних нарядов и аксессуаров для сирот и детей из малоимущих семей, что позволит обеспечить их необходимой одеждой для особых случаев.

Организаторы приглашают всех неравнодушных жителей Фрязина принять участие в акции, внести свой вклад в помощь нуждающимся и поддержать местных ремесленников.