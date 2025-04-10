Благотворительная акция в поддержку сирот пройдет во Фрязине

20 апреля с 13:00 до 17:00 во Дворце культуры «Исток» города Фрязино состоится благотворительная акция «Благое дело». Мероприятие направлено на поддержку сирот и детей из малоимущих семей.
В рамках акции будет организована ярмарка мастеров, где жители смогут приобрести подарки и сувениры от местных ремесленников. Все вырученные деньги пойдут в помощь нуждающимся семьям городского округа Фрязино.
Также предусмотрен обмен сезонной одеждой и обувью, саженцами и комнатными растениями. Особое внимание уделено сбору вечерних нарядов и аксессуаров для сирот и детей из малоимущих семей, что позволит обеспечить их необходимой одеждой для особых случаев.
Организаторы приглашают всех неравнодушных жителей Фрязина принять участие в акции, внести свой вклад в помощь нуждающимся и поддержать местных ремесленников.
Маск разбогател на 36 млрд после решения Трампа отложить повышение пошлин
Тендер на реконструкцию участка теплосетей объявили в Кашире
Нужно просто чаще косить. Грозит ли российским жилым домам разрушительный сорняк
Дикость и Средневековье. В СПЧ высказались о демонстрации тела подростка в Чечне
ВСУ совершили 11 атак на объекты российской энергетики за сутки
Российские военные освободили Журавку в Сумской области
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте