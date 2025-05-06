Благотворительная акция в поддержку приютов для животных прошла в Химках

Традиционную благотворительную акцию в поддержку приютов для животных провели в Химках. Неравнодушные жители Химок принесли предметы первой необходимости для нуждающихся четвероногих.

Участники акции посетили мастер-класс и своими руками создали композиции из цветов, а также поиграли в беспроигрышную лотерею. Помимо этого, на мероприятии была открыта маркет-зона, где можно было приобрести букеты, футболки и игрушки.

«Входным билетом» была помощь для приюта: корм, пеленки, игрушки или финансовая поддержка. Все собранное в рамках акции волонтеры в дальнейшем распределят между приютами Химок.

Отметим, что подобные акции в городском округе проводят регулярно, ведь основная финансовая опора приютов — благотворительность и пожертвования. Принять участие в помощи может каждый желающий, обратившись в любое из подобных учреждений.