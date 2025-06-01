Благотворительная акция в поддержку детей с ОВЗ началась в Серпухове

Акцию проводят в Серпухове уже второй год. Продлится она до 15 июня: в 09:00 состоится Божественная литургия во Всехсвятском храме, а с 14:00 в парке имени Олега Степанова пройдет праздничная программа с концертом, мастер-классами, игровыми зонами и благотворительной ярмаркой изделий ручной работы. Присоединиться к сбору средств в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья может каждый желающий. Для этого необходимо перевести деньги по QR-коду, расположенному на баннере мероприятия.

Отметим, что подобные благотворительные акции начали проводить в России еще в 1911 году по инициативе императора Николая II и его супруги Александры. В крупных городах организовывали базары, где волонтеры за пожертвования раздавали белые цветы. Вырученные средства направляли нуждающимся людям на лечение. Акцию возобновили в 2011 году в Москве. А в Серпухове благотворительное мероприятие «Белый цветок» начали проводить при содействии Подольской Епархии, Серпуховского Благочиния, администрации округа и Окружного управления социального развития № 17.