Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» началась в Чехове

Семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также детям из семей мобилизованных помогут собраться в школу в Чехове. В округе началась благотворительная акция.

Для того, чтобы поучаствовать в акции «Собери ребенка в школу», нужно принести в пункты сбора шариковые ручки, карандаши, дневники, пеналы, тетради, точилки, линейки, ластики, обложки, подставки для книг, альбомы, рюкзаки, книги отечественных авторов и другие товары для школьников.

Пункты работают в ТРЦ «Карнавал», в ДК «Дружба», а также в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия».

Ранцы для детей с полным комплектом канцтоваров уже собрал глава Чеховского городского округа Михаил Собакин.

«Пусть новые портфели с книжками и тетрадками, ручками и красками доставят ребятам радость и желание учиться на „хорошо“ и „отлично“!» — сказал Михаил Собакин.

Акция продлится до 24 августа.

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