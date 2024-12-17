Благотворительная акция «Рождественское чудо» прошла в Лосино-Петровском

В преддверии Нового года воспитанники, родители и педагоги детского сада «Ивушка» при школе № 2 имени Дагаева городского округа Лосино-Петровский приняли участие в двух благотворительных акциях: «Рождественское чудо» и «Новогодняя посылка для бойца СВО».

Акция «Рождественское чудо» была направлена на сбор подарков для детей, находящихся в детских домах, социальных центрах, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья и оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Благодаря усилиям участников акции были собраны игрушки, книги, сладости и другие подарки, которые подарят радость и тепло тем, кто особенно нуждается в поддержке.

В рамках акции «Новогодняя посылка для бойца СВО» участники подготовили подарки для российских военнослужащих, принимающих участие в Специальной военной операции, а также для раненых солдат, находящихся в госпиталях. В посылки вошли теплые вещи, сладости, письма с пожеланиями и открытки, сделанные руками детей.

«Большое спасибо всем, кто принял участие в акциях. Приближается Новый 2025 год, и каждый участник акции получил замечательную возможность проявить доброту и заботу», — отметила воспитательница детского сада «Ивушка».

Такие инициативы не только помогают тем, кто нуждается в поддержке, но и воспитывают у подрастающего поколения чувство сострадания, взаимопомощи и ответственности.